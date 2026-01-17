Haberler Yaşam Haberleri Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza: 1’i ağır 10 yaralı!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:53

Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza: 1’i ağır 10 yaralı!

Bolu-Mudurnu kara yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Feci kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, gizli buzlanma nedeniyle yolda ters istikamete döndü.

1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Aynı istikamette seyreden Bolu-Mudurnu arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, yolda ters dönen otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan A.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

