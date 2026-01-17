Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza: 1’i ağır 10 yaralı!

Feci kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, gizli buzlanma nedeniyle yolda ters istikamete döndü.
1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI
Aynı istikamette seyreden Bolu-Mudurnu arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, yolda ters dönen otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi.