Bolu Seben’de heyelan: Merkez ile ilçeyi birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 9.02.2026 00:27

Bolu'nun Seben ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle merkez ile ilçeyi birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Bolu-Seben karayolunun Korucuk köyü mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve toprak yığını yola aktı. Heyelan nedeniyle Bolu merkez ile Seben ilçesini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bolu Valiliğinden heyelanla ilgili yapılan açıklamada, "Seben ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bolu-Seben il yolunun 14 ile 26'ncı kilometreleri arasındaki Korucuk Köyü mevkisinde, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Heyelan nedeniyle söz konusu yol, çift taraflı olarak trafiğe kapatılmış olup, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Heyelan sonucu kapanan yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri marifetiyle aralıksız şekilde devam etmektedir." denildi.

