Giriş Tarihi: 3.12.2025 20:41

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılmak üzere 9 bin 200 yeni hizmet aracı alımı yapıldı. Bolu'da ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne 44, İl Jandarma Komutanlığı'na 24 araç tahsis edildi. Bolu Valiliği önünde emniyet ve jandarma ekipleri tahsis edilen araçlarla ay ve yıldız oluşturdu. Bolu'nun en işlek caddesine yerleştirilen araçlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bolu Valiliği önünde düzenlenen, emniyet ve jandarma ekiplerine tahsis edilen araçların teslim törenine katılan Vali Abdulaziz Aydın, yenilenen araçlarla birlikte Bolu halkının hizmetinde olacaklarını bildirdi.

BOLU İÇİN GÜZEL BİR GÜN

Vali Aydın, "Bugün Bolu için güzel bir gün. 28 Kasım'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza alınan 9 bin 200 aracın teslim törenine İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla birlikte iştirak etmiştik. Bugün ise orada teslim aldığımız araçları, Emniyet Müdürlüğümüze 44, Jandarma Komutanlığımıza 24 araç olmak üzere toplam 68 aracı, il merkezimizde ve ilçelerimizde hizmete almak üzere uğurlamak için bir aradayız.

ARAÇLARIMIZ YENİLENDİ

İlimizde 10 yaşını dolduran kolluk birimlerimize ait araçlar bu şekilde yenilenmiş oldu. Artık yenilenen araçlarla halkımızın hizmetinde olacağız. Bugün de inşallah arkadaşlarımızı görev yerlerine kazasız belasız bir şekilde uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolu'da 68 araç törenle İl Emniyet'ine teslim edildi
