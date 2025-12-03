Bolu’da 68 araç törenle İl Emniyet’ine teslim edildi

Bolu Valiliği önünde düzenlenen, emniyet ve jandarma ekiplerine tahsis edilen araçların teslim törenine katılan Vali Abdulaziz Aydın, yenilenen araçlarla birlikte Bolu halkının hizmetinde olacaklarını bildirdi.

BOLU İÇİN GÜZEL BİR GÜN

Vali Aydın, "Bugün Bolu için güzel bir gün. 28 Kasım'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza alınan 9 bin 200 aracın teslim törenine İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla birlikte iştirak etmiştik. Bugün ise orada teslim aldığımız araçları, Emniyet Müdürlüğümüze 44, Jandarma Komutanlığımıza 24 araç olmak üzere toplam 68 aracı, il merkezimizde ve ilçelerimizde hizmete almak üzere uğurlamak için bir aradayız.

ARAÇLARIMIZ YENİLENDİ

İlimizde 10 yaşını dolduran kolluk birimlerimize ait araçlar bu şekilde yenilenmiş oldu. Artık yenilenen araçlarla halkımızın hizmetinde olacağız. Bugün de inşallah arkadaşlarımızı görev yerlerine kazasız belasız bir şekilde uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.