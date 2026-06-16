Bolu’da acı kaza! ATV’nin tamirine yardım ederken otomobilin altında kaldı: Feyzullah Özçelik yaşam mücadelesini kaybetti!

Kaza, 14 Haziran'da, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; yolda arızalanan ATV'yi gören Feyzullah Özçelik, sürücüye yardımcı olmak istedi. Bu sırada Mudurnu'dan Bolu yönünde ilerleyen M.B. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde ATV'yi tamir etmeye çalışan Özçelik'e çarptı. Feyzullah Özçelik ile ATV yol kenarındaki istinat duvarına doğru savruldu.
2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özçelik, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Öte yandan; Feyzullah Özçelik'e çarpan otomobilin sürücüsü M.B.'nin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Güvenlik kamerası ve araçtan kopan parçaları değerlendiren polis ekipleri, M.B.'yi Bolu'da yakaladı. M.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.