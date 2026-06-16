Bolu’da acı kaza! ATV’nin tamirine yardım ederken otomobilin altında kaldı: Feyzullah Özçelik yaşam mücadelesini kaybetti!

Kaza, 14 Haziran'da, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; yolda arızalanan ATV'yi gören Feyzullah Özçelik, sürücüye yardımcı olmak istedi. Bu sırada Mudurnu'dan Bolu yönünde ilerleyen M.B. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde ATV'yi tamir etmeye çalışan Özçelik'e çarptı. Feyzullah Özçelik ile ATV yol kenarındaki istinat duvarına doğru savruldu.