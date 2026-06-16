Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da acı kaza! ATV’nin tamirine yardım ederken otomobilin altında kaldı: Feyzullah Özçelik yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:40

Bolu’da acı kaza! ATV’nin tamirine yardım ederken otomobilin altında kaldı: Feyzullah Özçelik yaşam mücadelesini kaybetti!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. 46 yaşındaki Feyzullah Özçelik arızalı ATV’nin tamirine yardım etmek isterken canından oldu. Talihsiz adama tamir sırasında otomobil çarparken kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bolu’da acı kaza! ATV’nin tamirine yardım ederken otomobilin altında kaldı: Feyzullah Özçelik yaşam mücadelesini kaybetti!
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Kaza, 14 Haziran'da, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; yolda arızalanan ATV'yi gören Feyzullah Özçelik, sürücüye yardımcı olmak istedi. Bu sırada Mudurnu'dan Bolu yönünde ilerleyen M.B. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde ATV'yi tamir etmeye çalışan Özçelik'e çarptı. Feyzullah Özçelik ile ATV yol kenarındaki istinat duvarına doğru savruldu.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özçelik, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan; Feyzullah Özçelik'e çarpan otomobilin sürücüsü M.B.'nin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Güvenlik kamerası ve araçtan kopan parçaları değerlendiren polis ekipleri, M.B.'yi Bolu'da yakaladı. M.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUDURNU #BOLU #KAZA

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