Bolu’da akılalmaz olay! Düğün salonunda iki aile birbirine girdi: Damat baygınlık geçirip…

Olay, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği, davetlilerin güçlükle ayrıldığı kavganın detayları netleşti. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında gelinin bir arkadaşı pistte oynarken, damadın bir arkadaşı oyun havası oynayışına tepki göstererek laf attı. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede gelin ve damadın arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.