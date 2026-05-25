Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı
Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:20 Son Güncelleme: 25.05.2026 19:23

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek yoğunluktan kaçmak isteyen kamyon ve tır sürücüleri, Bolu'da alternatif olarak köy yollarını tercih etti. Ancak yağış nedeniyle çamura dönen yollarda kamyon ve tırlar mahsur kaldı.

İHA
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, tatilin üçüncü gününde de yollara çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek trafiğe karşı vatandaşlar, Bolu'da alternatif güzergahları tercih etti.

Bayram tatilinde çalışan kamyon ve tır sürücüleri de oluşabilecek trafiğe karşı alternatif güzergahlar aradı. Gerede ilçesini köy yollarından geçmek isteyen kamyon ve tırlar, yağış nedeniyle çamura dönen yollarda zorluk yaşadı. Mahsur kalan ağır tonajlı araçların kurtarılması için iş makineleri devreye girerken, kepçelerin yardımıyla tır ve kamyonlar bulundukları yerden çıkarıldı.

