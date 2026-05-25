Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, tatilin üçüncü gününde de yollara çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek trafiğe karşı vatandaşlar, Bolu'da alternatif güzergahları tercih etti.

Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı

Bayram tatilinde çalışan kamyon ve tır sürücüleri de oluşabilecek trafiğe karşı alternatif güzergahlar aradı. Gerede ilçesini köy yollarından geçmek isteyen kamyon ve tırlar, yağış nedeniyle çamura dönen yollarda zorluk yaşadı. Mahsur kalan ağır tonajlı araçların kurtarılması için iş makineleri devreye girerken, kepçelerin yardımıyla tır ve kamyonlar bulundukları yerden çıkarıldı.