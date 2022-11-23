Düzce'de bugün sabaha karşı merkez üssü Gölyaka ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremde, Düzce'de bazı köylerde ahırlar yıkıldı, evlerde hasar ve duvarlarında çatlaklar oluştu.
50 VATANDAŞ YARALANDI
Depremde, çoğu yüksekten atlamaya bağlı olarak Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı. Deprem sırasında paniğe kapılan bazı vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden atlayarak yaralandı. Bazı vatandaşlar ise stres kaynaklı sağlık sorunu yaşadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi
AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka merkezli depremin ardından 109 artçı olduğu belirtildi. Deprem bölgesinde 678 personelin 146 araçla görev yaptığının kaydedildiği açıklamada, "Afet Hasar Tespit Grubu ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 sosyal çalışma TIR'ı ve 2 adet arama köpeği bölgeye sevk edilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edilmiştir. Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bölgede beslenme ve psikososyal destek hizmetleri devam ediyor" denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da halka psikolojik destek sağlamak üzere 10 ekip görevlendirdi.
BOLU'DA BİR TAVUK ÇİFTLİĞİNDE DEPREM ANLARI BÖYLE KAYDEDİLDİ
Düzce'de dün gece saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. O depremi hisseden illerden birisi de Bolu'ydu. Bolu'da bir tavuk çiftliğinde kayıtta olan kameralar deprem anını kaydettiler.
İşte o görüntüler...
Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video