Video Yaşam Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video
Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video

Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video

23.11.2022 | 11:52

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Düzce'de dün gece saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. O depremi hisseden illerden birisi de Bolu'ydu. Bolu'da bir tavuk çiftliğinde kayıtta olan kameralar deprem anını kaydettiler.

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