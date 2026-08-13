Bolu’da çifte cinayet! Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Baba ve oğlu vahşice katledildi!

Olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik'in bahçesine akrabaları Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak istedi. Daha öncedenden de aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenilen Çelik ve Sönmez ailelerinin, sözlü tartışması alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.