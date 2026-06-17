Bolu’da dehşet anları: Maden ocağı göçtü 1 işçi hayatını kaybetti! Meğer Ocak ayında...

Olay, sabah saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında işçilerin çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçükte maden işçisi Muhammet Özkul toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, göçük altında kalan Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi.
YANGIN ÇIKTI
Ekiplerin, hayatını kaybeden işçinin cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar esnasında maden ocağında yangın çıktı. Yangının neden olduğu yoğun duman yüzünden çalışmalara zorunlu olarak ara verildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından ocaktaki dumanın tahliyesi için hızla işlem başlatılırken, bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri de yönlendirildi.
Maden ocağındaki dumanın tamamen temizlenmesinin ardından, TTK tahlisiye ekiplerinin de katılımıyla Muhammet Özkul'un cansız bedenini göçük altından çıkarmak için çalışmaların kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
OCAK AYINDA FAALİYETLERİ DURDURULMUŞ
Bolu Valiliği, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 08.32'de, ilimiz Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Meydana gelen olayda bir işçimizin göçük altında kaldığı bilgisi alınmış olup, ihbarın alınmasının ardından olay yerine AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları, Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik, ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir" denildi. Öte yandan maden ocağında mahsur bulunan Muhammet Özkul'a ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.