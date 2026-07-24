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Giriş Tarihi: 24.07.2026 04:20 Son Güncelleme: 24.07.2026 04:21

Bolu'da feci kaza! Cip 15 metre yükseklikten devrildi: İki sevgili hayatını kaybetti

Bolu'da ava gitmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu cip 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan 2 sevgili hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

DHA
Bolu’da feci kaza! Cip 15 metre yükseklikten devrildi: İki sevgili hayatını kaybetti
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Bolu'daki kaza, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Enes Yaman yönetimindeki 14 EB 755 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ SEVGİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cenazeleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ciptekilerin av için gittikleri ormandan dönmek için yolda oldukları öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOLU

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Bolu'da feci kaza! Cip 15 metre yükseklikten devrildi: İki sevgili hayatını kaybetti
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