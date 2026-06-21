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Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:01

Bolu’da feci kaza! Savrularak taklalar attı: Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar!

Bolu’da D-100 kara yolunda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobil taklalar attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bolu’da feci kaza! Savrularak taklalar attı: Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar!
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Kaza, D-100 kara yolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 NA 873 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

ARAÇ YOLUN ORTASINDA TEPETAKLAK OLDU

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak yolun ortasında ters döndü. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu, tepetaklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 2 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak yönlendirdi. Aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU #KAZA

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Bolu’da feci kaza! Savrularak taklalar attı: Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar!
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