Bolu’da feci kaza! Savrularak taklalar attı: Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 2 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak yönlendirdi. Aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör