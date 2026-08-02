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Giriş Tarihi: 2.08.2026 19:15

Bolu'da feci kaza! Yaralılar var

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Bolu’da feci kaza! Yaralılar var
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Bolu'daki kaza, D-100 kara yolunun Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne giden N.K. yönetimindeki 81 AC 100 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan çıkan Z.G. idaresindeki 16 LAP 63 plakalı otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOLU #İSTANBUL

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Bolu'da feci kaza! Yaralılar var
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