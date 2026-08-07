Bolu’da feci kaza: Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçti! 1 ölü, 2 yaralı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada adeta hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ağır yaralandı, A.A.'nın kullandığı araçtaki Batuhan Aslıyüce (27) olay yerinde hayatını kaybetti.