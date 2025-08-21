Bolu’da firari hükümlü, tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Karaçayır Mahallesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde Y.Y. ile T.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Y.Y., tabancayla T.Ü.'ye ateş etti. T.Ü. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.Ü., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Y.Y.'nin yapılan kimlik sorgusunda hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.