Bolu’da göz doktoru saldırıya uğramıştı! Bakan Koca tutuklandığını duyurdu!

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlara istinaden 'Kasten Yaralama Tehdit ve Hakaret' suçlarından tahkikata başlanması, Y. E Demir isimli şahsın mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, M. Kaya isimli şüphelinin ise alınan ifadesi sonrası serbest bırakılmış. Şüpheli Y.E. Demir tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş. Şüpheli nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır."