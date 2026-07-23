Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da gurbetçi dehşeti! Akaryakıt istasyonunda kurşun yağdırdı: 2 kardeşi bacağından vurup…
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:46

Bolu’da gurbetçi dehşeti! Akaryakıt istasyonunda kurşun yağdırdı: 2 kardeşi bacağından vurup…

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde akaryakıt istasyonunda yaşanan olay dehşete düşürdü. Aracına yakıt dolumu yapan A.T., arkasında sıra bekleyen araçtaki O.Y. ve S.Y. isimli kardeşleri çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurup yaraladı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bolu’da gurbetçi dehşeti! Akaryakıt istasyonunda kurşun yağdırdı: 2 kardeşi bacağından vurup…
  • ABONE OL

Olay, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Polonya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi A.T., WU 3832P plakalı cipiyle istasyonda akaryakıt aldığı sırada, bilinmeyen bir nedenle arkasındaki 06 SB 468 plakalı otomobilde bulunan O.Y. ve S.Y. isimli kardeşlerle tartıştı.

2 KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. tabancayla 2 kardeşe ateş açtı. O.Y. ve S.Y. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kardeşler, yapılan müdahalelerin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. A.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu’da gurbetçi dehşeti! Akaryakıt istasyonunda kurşun yağdırdı: 2 kardeşi bacağından vurup…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA