Bolu’da gurbetçi dehşeti! Akaryakıt istasyonunda kurşun yağdırdı: 2 kardeşi bacağından vurup…

Olay, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Polonya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi A.T., WU 3832P plakalı cipiyle istasyonda akaryakıt aldığı sırada, bilinmeyen bir nedenle arkasındaki 06 SB 468 plakalı otomobilde bulunan O.Y. ve S.Y. isimli kardeşlerle tartıştı.