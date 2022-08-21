Bolu’da hareketli dakikalar! Polis 70 kilometre boyunca takip etti

İlginç kovalamaca saat 15.00 sıralarında Karaçayır Migros Kavşağı'nda meydana geldi. Motorize Trafik Ekipleri uygulama sırasında plakaları ters takılmış araca 'dur' ihtarında bulundu. Araç ve içerisindeki alkollü kişiler ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Takibe trafik motorize ekipleri, Asayiş Şubesi ve Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri de katıldı. Bütün uyarılara ve 'dur' ihtarlarına uymayan beyaz renkli tofaş marka aracın sürücüsü yakalanmamak için kısır tarlalarına da girip izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisler takipten asla vazgeçmedi, kovalamaca 2 saat sürdü.

KAZA İLE SON BULDU

Taşoluk Yaylası'na kadar süren yakın takip olayında aracın alkollü sürücüsü sivri bir taşa çarpınca lastiğin patlaması sonrası araç kaza yaparak durdu. Asayiş Şubesi Ekipleri ile Trafik Motorize ekipleri, kaza yapan aracın içinde bulunan R.B., T.Ü., B.E. ve E.A.'yı araçtan indirerek, ters kelepçe ile etkisiz hale getirip gözaltı yaptı. Araç içerisinde çok sayıda bira şişesi ve kutusu ile kesici delici aletler bulundu. Olay yerine Jandarma ekipleri de sevk edildi.

ALKOLDEN UYUYAKALDILAR

Aldıkları aşırı derecede alkol nedeniyle bazı gençlerin uyuduğu görüldü. Gençler güçlükle ekip otosuna bindirilerek rapor için hastaneye götürüldü. 70 kilometre boyunca 'dur' ihtarına uymayarak polisle kovalamaca yaşayan R.B., T.Ü., B.E. ve E.A.'ya yönelik "Alkollü araç kullanama", "Dur ihtarına uymamak", "Polisi kandıracak şekilde ters plaka takmak", "Polise mukavemet", "Muayenesiz araç kullanmak" ve "Görevli polislerin hayatlarını tehlikeye atmak" suçlarından suç duyurusunda bulunulacak.