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Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:27 Son Güncelleme: 10.06.2026 11:38

Bolu’da hayrete düşüren anlar! Pantolon paçasını yaptırdı: Ücrette anlaşamayınca terzinin kızını darbetti!

Bolu’da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Pantolon paçasını yaptıran kadın terzide dehşet saçtı. Ücret konusunda anlaşamayınca terzinin kızını darbetti. Şaşkına çeviren anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bolu’da hayrete düşüren anlar! Pantolon paçasını yaptırdı: Ücrette anlaşamayınca terzinin kızını darbetti!
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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'ndeki bir terzide meydana geldi. Pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın, daha sonra yanındaki küçük yaştaki çocuğuyla birlikte kıyafetini almaya gitti.

ÜCRET TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine kasadaki kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı.

Pantolon paçası nedeniyle tartıştı: Terzinin kızını darp etti! O anlar kamerada

DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Müşteri kadın, kasanın arkasından pantolonunu almak isterken kendisine engel olmaya çalışan kızı iterek tokat attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi, kızına saldırdığını öne sürdüğü müşteriden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU

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Bolu’da hayrete düşüren anlar! Pantolon paçasını yaptırdı: Ücrette anlaşamayınca terzinin kızını darbetti!
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