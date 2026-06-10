Bolu’da hayrete düşüren anlar! Pantolon paçasını yaptırdı: Ücrette anlaşamayınca terzinin kızını darbetti!

ÜCRET TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine kasadaki kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı.

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