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Giriş Tarihi: 5.08.2026 15:23

Bolu’da imalathanede feci kaza! Hamur makinesine kaptırdığı eli bileğinden koptu

Bolu'da bir kurabiye imalathanesinde çalışan Oğuz Ç.'nin hamur kesme makinesine kaptırdığı sağ eli bileğinden koptu. Yaralı işçi, kopan eliyle birlikte hastaneye sevk edilirken, olayı gören diğer işçiler fenalık geçirdi.

İHA Yaşam
Bolu’da imalathanede feci kaza! Hamur makinesine kaptırdığı eli bileğinden koptu
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Olay, Bolu Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'ta bulunan bir kurabiye imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçi Oğuz Ç. (19) çalıştığı sırada sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı.

SAĞ ELİ BİLEK KISMINDAN FECİ ŞEKİLDE KOPTU

Oğuz Ç.'nin sağ eli bilek kısmından koptu. İhbar üzerine imalathaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğuz Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İşçinin kopan eli ise organ nakil çantasına konuldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Oğuz Ç., kopan eliyle birlikte ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından imalathanede bulunan bazı işçiler de fenalaştı. Sağlık ekipleri, fenalaşan işçilere olay yerinde müdahale etti.

İşçilerden biri, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BOLU

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Bolu’da imalathanede feci kaza! Hamur makinesine kaptırdığı eli bileğinden koptu
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