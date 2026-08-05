Bolu’da imalathanede feci kaza! Hamur makinesine kaptırdığı eli bileğinden koptu

YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İşçinin kopan eli ise organ nakil çantasına konuldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Oğuz Ç., kopan eliyle birlikte ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından imalathanede bulunan bazı işçiler de fenalaştı. Sağlık ekipleri, fenalaşan işçilere olay yerinde müdahale etti.

İşçilerden biri, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör