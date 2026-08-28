Bolu’da korkutan olay: Gece yarısı iş yerini kurşun yağmuruna tuttular!

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çevre güvenliğini sağlarken, öğle saatlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri de kurşunların hedefi olan dükkanda ve sokak üzerinde detaylı delil araması yaptı. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için gece saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.