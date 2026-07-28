Bolu’da korkutan yangın! Alevler binanın çatısını sardı: Ekipler peş peşe geldi!

Olay, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi Ateş İmam Sokak üzerinde bulunan Esentepe Apartmanı A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın enerji odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı.