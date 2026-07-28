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Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:10

Bolu’da korkutan yangın! Alevler binanın çatısını sardı: Ekipler peş peşe geldi!

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Bir apartmanın enerji odasında çıkan ve çatıya sıçrayan alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bolu’da korkutan yangın! Alevler binanın çatısını sardı: Ekipler peş peşe geldi!
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Olay, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi Ateş İmam Sokak üzerinde bulunan Esentepe Apartmanı A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın enerji odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU #YANGIN

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Bolu’da korkutan yangın! Alevler binanın çatısını sardı: Ekipler peş peşe geldi!
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