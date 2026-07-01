Bolu’da pelüş ayı ile turlayan ehliyetsiz sürücüye 41 bin TL ceza kesildi!

41 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve far donanımı ihlalinden dolayı 41 bin TL idari para cezası kesti.