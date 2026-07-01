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Giriş Tarihi: 1.07.2026 17:02

Bolu'da pelüş ayı ile turlayan ehliyetsiz sürücüye 41 bin TL ceza kesildi!

Bolu'da otomobilinin arka camından sallandırdığı pelüş ayı ile kentte turlayan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 41 bin TL idari para cezası kesildi. Otomobil ise otoparka çekildi.

DHA Yaşam
Bolu’da pelüş ayı ile turlayan ehliyetsiz sürücüye 41 bin TL ceza kesildi!
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Bolu'da otomobilinin arka camına bağladığı pelüş ayı ile kentte turlayan 14 BE 103 plakalı otomobil sürücüsü, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece bekçileri tarafından durduruldu.

41 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve far donanımı ihlalinden dolayı 41 bin TL idari para cezası kesti.

OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ekipleri tarafından bağlanan otomobil, çekici ile otoparka çekildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BOLU

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Bolu'da pelüş ayı ile turlayan ehliyetsiz sürücüye 41 bin TL ceza kesildi!
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