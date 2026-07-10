Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Giriş Tarihi: 10.07.2026 04:13

Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

İHA
Bolu’da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçesinde halk arasında 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu (36), serinlemek için gölete girdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gölette kaybolan talihsiz işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOLU #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA