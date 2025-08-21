Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, sabah Bolu Belediyesi Nikah Salonu önünde Y.Y. ile T.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden Y.Y., yanındaki tabancayla T.Ü.'ye bir el ateş etti. Kurşun karın bölgesine isabet eden T.Ü. yaralandı.