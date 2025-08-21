Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 21.8.2025 21:44

Bolu'da iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Y.Y., T.Ü.’ye ateş ederken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırgan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah Bolu Belediyesi Nikah Salonu önünde Y.Y. ile T.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden Y.Y., yanındaki tabancayla T.Ü.'ye bir el ateş etti. Kurşun karın bölgesine isabet eden T.Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.Ü., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Y.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

