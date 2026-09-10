Bolu’da sinek ilacı 3 kişiyi hastanelik etti

Olay, gece saatlerinde Karamanlı Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta araçla sinek ilaçlaması yapıldı. İlaçlama çalışmasının ardından saat 01.00 sıralarında astım hastası olduğu belirtilen 76 yaşındaki S.U., nefes darlığı yaşamaya başladı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA FENALAŞTI

S.U.'nun bulunduğu daireye ulaşmak için apartmana giren 2 sağlık çalışanı da fenalaştı. Bunun üzerine bölgeye takviye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan S.U. ile 2 sağlık çalışanı, sinek ilacı kokusundan etkilenme şüphesiyle ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



"ANNEM KOKUDAN NEFES ALMAKTA ZORLANDI"

AFAD ekipleri, S.U.'nun yaşadığı dairede inceleme yaptı. İlk kontrollerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi. S.U.'nun kızı Z.Ç., annesinin astım ve bronşit rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Annemin zaten astımı ve bronşiti var. İlaçlama kokusunun ardından nefes almakta zorlandı. Ambulansı aradık. Sağlık çalışanları da apartmana geldiklerinde kokudan etkilendi. Her akşam ilaçlama yapılıyor. Camlarımız açıktı. Annem kokunun ardından fenalaştı" dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.