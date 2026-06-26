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Giriş Tarihi: 26.06.2026 04:55

Bolu'da tır otomobile çarptı: 3 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

AA
Bolu’da tır otomobile çarptı: 3 yaralı
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Bolu'da D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden A.C. idaresindeki 34 ESC 155 plakalı tır Mengen Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Z.Ç. yönetimindeki 59 ABP 988 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bordür taşlara çarptıktan sonra durdu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç sürücülerinin yara almadan kurtulduğu kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslara taşındı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gerede İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOLU #İSTANBUL

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Bolu'da tır otomobile çarptı: 3 yaralı
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