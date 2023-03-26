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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Bolu’da traktör devrildi: Dede öldü, torunu yaralı

İHA
Bolu’da traktör devrildi: Dede öldü, torunu yaralı
Bolu'nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 12 yaşındaki torunu ise yaralandı.
Kaza, Göynük'ün Çatacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Akman (60) köyden traktörüyle tarlasına gitmek için torunu Barış Akman (12) ile yola çıktı. Erol Akman idaresindeki traktör, tarla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada dede Erol Akman traktörün altında kalırken, torunu ise savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Erol Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörden savrularak yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerince bölgede yapılan müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erol Akman'ın ölüm haberini duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Bolu’da traktör devrildi: Dede öldü, torunu yaralı
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