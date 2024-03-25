Bolu’da ulaşımda dönüşüm... Bakan müjdeyi verdi

İlk olarak AK Parti Bolu İl Teşkilatını ziyaret eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sonrasında Gölyüzü Kavşağında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Uraloğlu, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un projeleri arasında yer aralan 4 adet battı çıktı yapımı söz verdi ve bu battı çıktıların planlandığı toplam 14 kilometrede diğer iyileştirmeleri de yaparak toplu genel bir proje olarak buna yaklaşacaklarını söyledi. Ayrıca Bakan Uraloğlu, otobandan organize sanayiye tekrar bir çıkışı olması ve burada da çok geniş bir modern tır parkıyla hizmet verilmesi noktasında çalışma başlattıklarının müjdesini verdi.

"Ankara-İstanbul Karayolunda ortalama trafik 35 binlere gelmiş durumda"

Karayolları yatırımları olarak halihazırda Bolu'da devam eden 14 tane proje olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Yaklaşık 7.6 milyar liralık bir çalışmamız var. Bolu'nun gerek merkez olsun gerek ilçelerinde olsun birçok ulaştırma yapısına devam ediyoruz. Bolu ilinde bugün özellikle bir araya geldiğimiz Ankara-İstanbul karayolunda günlük ortalama trafik 35 binlere gelmiş durumda. 35 binlerde gerçekten yüksek bir kapasite. Burası hem transit hem de şehir içi trafik anlamında kullanılan bir kesim. Şöyle bir bakacak olursak organize sanayi ile üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bir bölümü konuşuyoruz. Bu 14 kilometrelik bölümde halihazırda farklı tiplerde farklı seviyeli kavşak olsun, hem zemin kavşak olsun, dönel kavşak olsun tam 12 tane kavşak var. 12 tane kavşak, 8 tanesi de sinyalize olmak üzere bunlar 14 kilometrelik bölümü gerçekten zor geçilir veya uzun zaman dilimlerinde geçilir kılıyor" dedi.

"Bolu'da En Acil Olan Gölyüzü Kavşağı Gözüküyor"

Öncelikle dört tane acil tespit edilen kavşak yapılması gerekli alan olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bunları birinci derecede incelemeye aldık ama bütüncül bakmamız gerekir. Proje çalışmasını başlattık. 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasını bitirir bitirmez de en acil olan kavşaktan başlamış olacağız. Dediğim gibi bugün Bolu'da en acil olan Gölyüzü Kavşağı gözüküyor. Proje bittikten sonra muhtemelen ilk bu noktadan başlayarak bir program dahilinde Bolu şehir geçişini, E5'i biz rahatlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakandan Otobandan Organize Sanayiye Tekrar Bir Çıkışı Ve Çok Geniş Bir Modern Tır Parkı Sözü

"Otobandan organize sanayiye tekrar bir çıkışı olması ve burada da çok geniş bir modern tır parkıyla hizmet verilmesi noktasında çalışma başlattıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Otoyoldan Bolu ilimize giren iki tane kavşağımız var. Bir tanesi Bolu Batı, bir tanesi de Bolu Doğu kavşağı olmak üzere. Artık daha merkezi bir yerden, gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek, alternatif bir noktadan da bir giriş-çıkış düzenlemesiyle ilgili bir proje çalışmasını başlattık. Yine bu kapsamda da buna paralel olarak bununla eş güdüm halinde mutlaka yapmamız gereken Bolu merkezden geçen günlük 1000 civarında belki ağır taşıtın bir tır parkında konuşlandırılması, oradan kanalize edilmesiyle ilgili de mutlaka bizim burada bir çalışma yapmamız gerekir, planlama yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Onu da konuştuk. 1 Nisan sabahından itibaren Muhammed Emir Emin Demirkol'la beraber bunları daha kolay planlayacağız. Bütün ekibimizle beraber bunları peyderpey hayata geçirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamalarının ardından Gölyüzü Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a başarılar diledi ve destek istedi. Yeni yapılan Güney Çevre Yolunu da yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu hayırlı olsun dileklerini iletti.