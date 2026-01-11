Bolu’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bolu kar tatili gelişmeleri

BOLU HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun güneyinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek yerler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.