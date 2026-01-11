Bolu’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bolu kar tatili gelişmeleri

Bolu'da etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretimin akıbeti merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, Valilik'ten yapılacak açıklamalara odaklanırken, "Bolu'da yarın okullar tatil mi?" sorusu il genelinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.
BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bolu Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
BOLU HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun güneyinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek yerler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.