Bolu’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Bolu’da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Bolu'da olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte gözler okulların durumuna çevrildi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Valilik'ten gelecek resmi açıklamayı yakından takip ederken, "Bolu'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Peki, 9 Ocak Cuma Bolu'da okul var mı, yok mu? İşte detaylar...
9 Ocak 2026 Cuma günü için Bolu'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.