Bolu’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Bolu’da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:43

Bolu’da olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 9 Ocak Cuma günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, Valilik’ten yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Bolu’da yarın okul var mı, yok mu? 9 Ocak Cuma Bolu'da yarın okullar tatil mi?

Bolu'da olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte gözler okulların durumuna çevrildi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Valilik'ten gelecek resmi açıklamayı yakından takip ederken, "Bolu'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Peki, 9 Ocak Cuma Bolu'da okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak 2026 Cuma günü için Bolu'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.

BOLU İÇİN SARI KODLU HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bolu'nun da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

