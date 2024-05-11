Boluspor - Çorum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Boluspor - Çorum FK maçı yayın saati ve canlı yayın kanalı

Çorum FK - Boluspor mücadelesi için araştırmalar başladı. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar Boluspor - Çorum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularıyla inceleme yaparken maçın saati belli oldu. İşte Boluspor - Çorum FK maçı yayın saati ve canlı yayın kanalı…
BOLUSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'de play-off'a kalmak isteyen Boluspor, finale doğrudan kalmak isteyen Çorum FK'yı ağırlıyor.
Boluspor - Çorumspor mücadelesi 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından dönüşümlü olarak canlı yayınlanacak.
BOLUSPOR'UN PLAY-OFF MÜCADELESİ
Ligde son haftaya ellişer puanla giren Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan biri play-off'a kalacak. Teksüt Bandırmaspor'un Adanaspor'a, Gençlerbirliği'nin Tuzlaspor'a konuk olacağı son haftada Boluspor da Ahlatcı Çorum FK'yi ağırlayacak.
Bu 3 takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde Teksüt Bandırmaspor adını play-off'a yazdıracak. Olası iki takımın puan eşitliklerinde ise Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin önünde, Boluspor'un gerisinde yer alacak.
Gençlerbirliği ile Boluspor'un puan eşitliği halinde de Gençlerbirliği, Boluspor'u geride bırakacak.
ÇORUM FK PLAY-OFF FİNALİ PEŞİNDE
Eyüpspor ve Göztepe'nin doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde play-off oynamayı garantileyen 57 puanlı 3. sıradaki Sakaryaspor, 56'şar puana sahip Bordum FK ile Ahlatcı Çorum FK ve 55 puanlı Kocaelispor'dan biri ligi üçüncü bitirecek. Sıralamada 3. sırada yer alacak ekip, doğrudan adını play-off finaline yazdıracak.