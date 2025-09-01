Haberler Yaşam Haberleri Bolvadin’de Mali Müşavir Cinayeti: Katil zanlısı 48 saatte yakalandı
Giriş Tarihi: 1.9.2025 16:27 Son Güncelleme: 1.9.2025 16:30

Bolvadin’de Mali Müşavir Cinayeti: Katil zanlısı 48 saatte yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik’i öldüren katil zanlısı Abdulselam Buğdacı, polis ekiplerinin 48 saat süren titiz çalışması sonrası Ankara’nın Sincan ilçesinde yakalandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Bolvadin’de Mali Müşavir Cinayeti: Katil zanlısı 48 saatte yakalandı

Olay, 28 Ağustos 2025 günü sabah 07.40 sıralarında Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Çelik'in müstakil evine sabah erken saatlerde giren zanlı Abdulselam Buğdacı, kar maskesi takarak merdiven altına saklandı. Çelik'in evden çıkmasıyla birlikte saklandığı yerden çıkan zanlı, Çelik'in bacaklarına iki el ateş etti. Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİSTEN TİTİZ TAKİP

Olayın ardından Asayiş, KOM, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede bulunan 37 farklı güvenlik kamerası tek tek incelendi. Zanlının, saat 06.10'da evin bahçesine girip merdiven altına gizlendiği, saat 07.50'de saldırıyı gerçekleştirdikten sonra evin arka bahçesinden yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yaya olarak yaklaşık 2 km yürüdükten sonra bir taksiye binerek Afyonkarahisar merkeze geldiğini, buradan Eskişehir'e, aynı gün Eskişehir'den İstanbul'a geçtiğini, 29 Ağustos 2025 saat 21.00'de ise otobüsle Ankara'ya hareket ettiğini belirledi.

SİNCAN'DA YAKALANDI, SİLAH METRUK KULÜBEDE BULUNDU

Katil zanlısı Abdulselam Buğdacı, Ankara'nın Sincan ilçesinde Asayiş ve KOM ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise Bolvadin Selçuklu Mahallesi'nde bulunan metruk bir kulübede, patlamış bir plastik topun içerisine gizlenmiş halde ele geçirildi. Emniyet güçleri, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolvadin’de Mali Müşavir Cinayeti: Katil zanlısı 48 saatte yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz