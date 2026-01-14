İstanbul’da film gibi olay: Kargoyla hasmına bomba yolladı! 3 kişi yaralandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, Zeytinburnu İlçesi'nde meydana geldi.
İŞ YERİNE KARGOLADI
Polisin tespitlerine ve iddialara göre; M.K. isimli kişi kendi hazırladığı El Yapımı Patlayıcıyı (EYP) aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan J.H.'nin iş yerine kargoladı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; olayın gerçekleşme nedenini ve olaya karışan kişileri tek tek tespit etti.
İLK ÖNCE KURYE YAKALANDI
İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasında ilk önce kargo paketini söz konusu adrese teslim eden motosikletli kurye E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Kargo talebinde kullanılan iletişim hattı da kısa süre içerisinde belirlendi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan detaylı incelemelerde; hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlendi. Kargoyu gönderen M.K. ve bu süreçte M.K.'ya yardım-yataklık ettikleri tespit edilen beş kişi yakalandı.
ALACAK-VERECEK MESELESİ
M.K.'nın kargo paketini kuryeye teslim ettiği, J.H. ile aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.
2 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Patlama sırasında J.H. ile birlikte yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay öncesi güvenlik kamera görüntülerine, operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.