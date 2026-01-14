Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da film gibi olay: Kargoyla hasmına bomba yolladı! 3 kişi yaralandı
İstanbul’da El Yapımı Patlayıcıyı (EYP) hazırlayan bir kişi, patlayıcıyı aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişinin iş yerine kargoladı. Paket açılınca patladı ve olayda üç kişi yaralandı. Kargoyu hazırlayıp gönderen M.K. ve ona yardım-yataklık eden beş kişi operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, Zeytinburnu İlçesi'nde meydana geldi.

İŞ YERİNE KARGOLADI

Polisin tespitlerine ve iddialara göre; M.K. isimli kişi kendi hazırladığı El Yapımı Patlayıcıyı (EYP) aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan J.H.'nin iş yerine kargoladı.

PAKET AÇILDIĞI GİBİ PATLADI

Kargo paketi açılınca patladı. Olayda J.H. ve iki kişi daha yaralandı ve tedaviye alındı. İstanbul Emniyeti, terör şüphesi üzerine detaylı bir inceleme başlattı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; olayın gerçekleşme nedenini ve olaya karışan kişileri tek tek tespit etti.

İLK ÖNCE KURYE YAKALANDI

İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasında ilk önce kargo paketini söz konusu adrese teslim eden motosikletli kurye E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Kargo talebinde kullanılan iletişim hattı da kısa süre içerisinde belirlendi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan detaylı incelemelerde; hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlendi. Kargoyu gönderen M.K. ve bu süreçte M.K.'ya yardım-yataklık ettikleri tespit edilen beş kişi yakalandı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

M.K.'nın kargo paketini kuryeye teslim ettiği, J.H. ile aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

2 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Patlama sırasında J.H. ile birlikte yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay öncesi güvenlik kamera görüntülerine, operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

