Bomba hazırlayıp hasmına kargoladı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir rezidansta patlayan kargo paketinin sırrı çözüldü. El yapımı patlayıcı (EYP) hazırlayan bir kişi patlayıcıyı husumetlisinin işyerine kargoladı. Üç kişinin yaralandığı olayla ilgili 6 kişi yakalandı. Polisin tespitlerine ve iddialara göre; M.K. kendi hazırladığı EYP'yi aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan J.H.'nin işyerine kargoladı. Kargo paketi açılınca patladı. Olayda J.H. ve iki kişi daha yaralandı. Polis önce kargo paketini teslim eden kurye E.C.'yi yakaladı. Kargoyu gönderen M.K. ve bu süreçte M.K.'ya yardım-yataklık ettikleri tespit edilen beş kişi daha yakalandı. M.K.'nın kargo paketini kuryeye teslim ettiği, J.H. ile aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.