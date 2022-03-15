Bombay Kedi Özellikleri Ve Bakımı: Bombay Kedisi Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Bombay kedilerin bakımı çok fazla zor değildir. Pek yemek yemediklerinden dolayı mama kaplarını temiz tutunuz ve onları arada bir yaş mamalar ile ödüllendiriniz. Su içmelerini istiyorsanız da musluk suyu değil ev suyu kullanmalı ve kaplarını devamlı temiz tutmalısınız. Bombay kediler, size bir defa alışıp sevdikten sonra çok dost canlısı kediler haline geleceklerdir.

Bombay Kedi Özellikleri

Bombay kedileri, içine kapanık ve çekingen tavırları ile bilinen bir kedi türüdür. Resmen duygusal bir kedidir ve sahibi ile yaşadığı eve alışması zaman alır, alıştıktan sonra da sahibine ve evine çok büyük bir sevgi besler, karakteri oyuncu yönde değişir ve kendini sevdirmeye başlar.

Bombay kedileri genelde sessizdir diyebiliriz. Fakat tüm bunlara rağmen çevresine alıştığında eğlenceli ve hareketli bir karaktere de evirilebiliyor. Bu kediler sahibi tarafından yeteri kadar ilgi görürse ve sevildiğini hissederse sahiplerinin peşinden ayrılmaz, devamlı oynamak ve sevilmek isterler.

Bombay kediler, öğrenme seviyesi de en yüksek kedi ırklarından bir tanesidir. Bu özellikleri sayesinde köpeklerin bazı alışkanlıklarını da yapabilirler. Mesela getir-götür komutlarını yapabilirler. Bir de yeni yeni yaygınlaşan bir eylem olan kedileri tasma ile gezdirmek, bombay kediler için çok da problem olmuyor. Bombay kediler tasma ile gezdirilmeye, diğer kedilere nazaran daha sıcak bakıyorlar ve problem yaratmıyorlar.

Bombay kedisi genellikle tamamen siyahtır ve bakır rengi gözleri vardır. Bu kedi, simsiyah tüyleri ile adeta küçük bir panter gibidir. Boy olarak çok sıkıntılı değildir, orta boya sahiptir diyebiliriz. Diğer kedilere göre parlak bir siyahı vardır ve Bombay kedisi doğal ortamlarda bulunmayı çok sever. İnsanlarla ilişkisi olumlu anlamda çok iyidir. Düzenli bir hayatı severler ve rutinden hoşlanırlar.

Bu kediler, düzenli bir hayattan ve rutini sevmelerinden de anlaşılabileceği gibi, gayet sessizdirler, sakin ve içine kapanık bir yapıları vardır. Bu durum tabii içinde oldukları ortama göre de çevreye göre de değişiklik gösterir.

Kendisini rahat ve özgür hissettiği zamanlarda eğlenceli yönünü ve oyuncu yönünü sergilemeye başlar. Bu özellikleriyle, Bombay kedisi önce ortamı tartan daha sonra ona göre hareket eden bir karaktere sahiptir diyebiliriz.

Rutin ve düzeni sever demiştik, fakat değişiklik meydana geldiğinde büyük sorunlar çıkartır demedik. Bombay kedileri düzen değişikliğine de kolayca uyum sağlayabilen bir türdür. Bu da sahipleri için büyük kolaylıktır çünkü evde bir şeylerin yerini rahatça değiştirebilirsiniz. Ortama kolay adapte olur, eve gelen misafirler ya da yeni taşınan biri bu kediler için çok büyük sorun olmayacaktır.

İnsan ve hayvanlarla arası gayet iyidir. Neredeyse tüm çevrelere uyum sağlar, bu özellikleriyle harika bir apartman ve ev kedisidir diyebiliriz. Güven ve merak duygusu yüksek olan Bombay kediler bir de düzenli beslenmenin ve ilginin aşığıdırlar.

Bombay Kedisi Bakımı

Bombay kedisi sahiplenmek çok da zor bir şey değildir çünkü Bombay kediler bakımı kolay olan bir kedi türüdürler. Bu harika canlılar kedi ırkları arasındaki ortalama göz önüne alındığında, oldukça uzun bir ömre sahiptirler diyebiliriz. Fakat yine de uzun yaşaması ve sağlıklı olması için mama seçimi çok önemlidir. Kaliteden ödün verilmemesi en önemli noktalardan bir tanesidir.

Genelde ucuz mamalar ekonomik olduğundan dolayı tercih edilir fakat bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü kediler ya da eve aldığınız herhangi bir hayvan dostunuz bir ömür sizinle kalacaklar ve onlara iyi mamalar almayıp kaliteli şekilde bakmadığınızda onların erken yaşta çıkacak sağlık sorunları size çok daha büyük veteriner ücretleri olarak yansıyacaktır.

Bombay Kedisi Nasıl Bakılır?

Bombay kedilerinin beslenme alışkanlıkları pek de rutine oturmuş değildir. Genelde bombay ırkı biraz iştahı kapalı bir kedi ırkıdır bu nedenle onları ara ara yaş mamalarla ödüllendirmekte fayda vardır. Tüyleri çok uzun olmadığı için çok sık taranması gerekmez, bu da Bombay kedilerinin harika bir özelliğidir. Haftada bir kedi tarağı kullanarak onları taramanız yeterli olabilir.

Bombay ırkı kediler iştahı kapalıdır demiştik. Bu nedenle mama ve su kaplarını devamlı temiz tutmanız, iyi mamalar ile doldurmanız önemlidir. Suyu kabını da kendi içtiğiniz su olan evin suyundan koymalısınız. Hijyen açısından musluk suları içinde çok fazla bakteri taşıdığından dolayı iyi değildir.