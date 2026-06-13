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Giriş Tarihi: 13.06.2026 14:53

Bomonti Tüneli'nde kamyonet devrildi: Yol yeniden trafiğe açıldı

Şişli Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında şoförünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen kamyonetin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Semih KARA Semih KARA
Bomonti Tüneli’nde kamyonet devrildi: Yol yeniden trafiğe açıldı
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Kaza, Şişli, Dolmabahçe-Bomonti Tünel çıkışında saat 09:00 sularında meydana geldi. Doğukan A. kullandığı kamyonetle seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

TRAFİK YENİDEN AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Doğukan A. kazadan yara almadan kurtulurken yol bir süre trafiğe kapandı. Devrilen kamyonetin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

#ŞİŞLİ

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Bomonti Tüneli'nde kamyonet devrildi: Yol yeniden trafiğe açıldı
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