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Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:07

Bomonti Tüneli'ndeki motosiklet kazası yürekleri ağıza getirdi! Yağ sızıntısı ihtimali değerlendiriliyor

İstanbul'un en işlek güzergahlarından biri olan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde aynı yönde ilerleyen 5 motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler yola savrulurken, kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın bir araçtan sızan yağ nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Semih KARA Semih KARA
Bomonti Tüneli’ndeki motosiklet kazası yürekleri ağıza getirdi! Yağ sızıntısı ihtimali değerlendiriliyor
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Bugün saat 14.00 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi. Dolmabahçe yönünde ilerleyen 5 motosikletin karıştığı kazada, sürücüler ve motosikletler yola savruldu.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

YAĞ İHTİMALİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, ilk değerlendirmelere göre kazanın bir araçtan sızan yağ nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

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Bomonti Tüneli'ndeki motosiklet kazası yürekleri ağıza getirdi! Yağ sızıntısı ihtimali değerlendiriliyor
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