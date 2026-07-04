BORAN Arnavutluk’a ihraç ediliyor

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve millî hamlesinin önemli ürünlerinden biri olan MKE üretimi 105 milimetre hafif çekili obüs BORAN, uluslararası pazardaki başarısını sürdürüyor. Tamamı MKE mühendisleri tarafından geliştirilen BORAN, Avrupa'daki ihracat ağını genişleterek NATO üyesi Arnavutluk'a ihraç edildi.

2024 yılında Bangladeş'e yapılan teslimatla Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatına imza atan BORAN, daha sonra Kuzey Makedonya'ya ulaşmıştı. Son anlaşmayla birlikte Arnavutluk da BORAN kullanan ülkeler arasına katıldı. Bu ihracat, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde ittifak üyesi iki ülke arasında imzalanan ilk savunma sanayii sözleşmesi olması bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Anlaşma kapsamında Arnavutluk ordusuna 6 adet BORAN obüsü ile çeşitli mühimmat teslim edilecek.

DÜNYANIN EN HAFİF OBÜSLERİNDEN BİRİ

Sadece 1.775 kilogram ağırlığındaki BORAN, sınıfının en hafif sistemleri arasında yer alıyor. Hafif yapısı sayesinde Sikorsky S-70 ve Chinook helikopterleriyle havadan, ağır yük taşıma araçlarıyla ise karadan kısa sürede istenilen bölgeye sevk edilebiliyor. Bir dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelen sistem, teker üzerinde atış yapabilme özelliğiyle de operasyonel üstünlük sağlıyor.

ATIŞ HIZINDA DÜNYA REKORU

GPS destekli Atış Kontrol Sistemi, panoramik dürbün ve yüksek hareket kabiliyetiyle öne çıkan BORAN, normal tempoda dakikada 6 atış yapabiliyor. Acil durumlarda ise 33 saniye içinde 12 isabetli atış gerçekleştirerek kendi sınıfındaki dünya atış hızı rekorunu elinde bulunduruyor.

Yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma özelliği ve etkili ateş gücüyle dikkat çeken millî obüs BORAN'ın, Asya ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin ilgisini çektiği, yeni ihracat anlaşmaları için de önemli bir potansiyele sahip olduğu değerlendiriliyor.