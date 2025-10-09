BORAN Kuzey Makedonya’da icra edilen geniş kapsamlı atış faaliyetlerini başarıyla tamamladı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli imkânlarla geliştirilen havadan taşınabilir hafif çekili obüs 105 mm BORAN, ihraç edildiği Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen atışlı test ve eğitim faaliyetlerinde yüksek performans göstererek kullanıcı ülke tarafından tam not aldı.

MKE ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında Haziran 2025'te teslim edilen 6 adet BORAN ve beraberindeki mühimmat, teslimat sonrası sahada yapılan kapsamlı atış programlarında etkinliğini kanıtladı. Boran, daha önce Cumhuriyet tarihinin ilk yurt dışı obüs ihracatı kapsamında Bangladeş'e gönderilmiş; Asya kıtasının ardından Avrupa'da da sahaya inmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Boran, 1.775 kilogram ağırlığıyla dünyanın en hafif obüsleri arasında yer alıyor. Bu hafiflik ve kompakt tasarım sayesinde Boran, Sikorsky S-70 ve Chinook tipi helikopterlerle havadan; yük taşıma kabiliyetine sahip zırhlı veya nakil araçlarıyla karadan kolaylıkla sevk edilebiliyor. Sistem, 1 dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelebilme kabiliyeti ve teker üzerinde atış yapabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor.

Savunma sanayi kaynakları, Boran'ın hem taşınabilirlik hem de hızlı konuşlanma özelliklerinin saha komutanları tarafından beğenildiğini, atış doğruluğu ve servis kolaylığı açısından olumlu geri dönüşler alındığını belirtiyor. MKE yetkilileri, Boran'ın ihracat pazarında ilgi gördüğünü ve birçok ülkeyle aktif görüşmelerin devam ettiğini, yakın zamanda bir başka Avrupa ülkesine daha sevkiyatın planlandığını açıkladı.