Borç altındaki Üsküdar Belediyesi taşınmazlarını satışa çıkardı

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevi borçsuz devraldığı belediyenin mali yapısı, geçen süreçte yapılan harcamalar ve ihalelerin ardından zayıfladı. Borç ve haciz iddialarıyla gündeme gelen Üsküdar Belediyesi, içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşmak amacıyla taşınmaz satışlarını gündemine aldı. Personel ödemelerinde ve belediyeye iş yapan firmalara yönelik hak edişlerde gecikmeler yaşandı. Mali darboğaz tartışmalarının gölgesinde kalan belediye yönetimi, bir kez daha mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkardı.

İHALELER 26 ŞUBAT'TA

Daha önce de onlarca taşınmazın satışını yapan Üsküdar Belediyesi bir kez daha mülkiyeti kendisine ait 4 ayrı taşınmazı satışa çıkardı. Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhale duyurusunda yer alan bilgilere göre satışa çıkarılan taşınmazlardan biri Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde 548,81 metrekare büyüklüğünde arsa niteliğinde. Bir diğer taşınmaz Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde 451,92 metrekarelik arsa olarak listelendi. Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi'nde bulunan 4 bin 90,09 metrekarelik tarla vasıflı taşınmaz da satış kapsamına alındı. Taşınmazların fiili durumunun "boş" olduğu belirtildi.

120 MİLYONLUK MUHAMMEN BEDEL

İlan metninde muhammen bedeller sırasıyla 85 milyon lira, 11 milyon 925 bin lira ve 24 milyon 450 bin lira olarak yer aldı. Geçici teminat bedelleri ise 2 milyon 550 bin lira, 357 bin 750 lira ve 733 bin 500 lira olarak açıklandı. İhalelerin 26 Şubat 2026 Perşembe günü Üsküdar Belediye Binası'nda 10.00, 10.20 ve 10.40 saatlerinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacağı bildirildi. Satış kararının, belediyenin son dönemde art arda gerçekleştirdiği taşınmaz ihalelerinin devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli taşınmazlarını satışa çıkaran Üsküdar Belediyesi'nde, son ilanla birlikte yeni bir satış süreci başlatılmış oldu. Belediye yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ihale şartnamesinin Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 5 bin TL bedelle temin edilebileceği bilgisi paylaşıldı.