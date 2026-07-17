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Giriş Tarihi: 17.07.2026 19:18

Borç batağındaki İBB çareyi yine borçlanmada aradı: Megakente 6 milyarlık yeni yük

Hizmet üretmek yerine sürekli mazeret arkasına sığınan İBB yönetimi, bütçe dengesini sağlayamayınca Meclis'ten yine milyarlık borçlanma yetkisi aldı. AK Parti Grubu "Bu sürdürülemez mali tablo İstanbul'un geleceğini ipotek altına almaktır" diyerek borçlanmaya onay vermedi. Karar CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

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Borç batağındaki İBB çareyi yine borçlanmada aradı: Megakente 6 milyarlık yeni yük
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Temmuz ayı meclis oturumları, megakentin içine sürüklendiği mali krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Öz kaynaklarını verimli kullanamadığı ve bütçe yönetiminde sınıfta kaldığı gerekçesiyle sık sık eleştirilen mevcut İBB yönetimi, kentsel hizmetleri ve yatırımları sürdürebilmek gerekçesiyle Meclis'e yine dev bir borç faturası getirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 117 numaralı rapor doğrultusunda, İBB Başkanlık makamına tam 6 milyar TL tutarında yeni bir iç borçlanma yetkisi verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye yönetimi borçlanma talebine gerekçe olarak küresel ekonomik dalgalanmaları, piyasalardaki fiyat istikrarsızlığını ve artan girdi maliyetlerini öne sürse de, Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti , MHP ve BBP grupları bu gerekçelerin beceriksiz bütçe yönetimini gizlemek için kullanılan birer kalkandan ibaret olduğunu vurguladı. Son dönemde toplu ulaşımdan otopark ücretlerine kadar her kaleme peş peşe yapılan fahiş zamlara rağmen, belediye bütçesinin bir kez daha borçlanma noktasına gelmesi meclis salonunda sert tartışmalara yol açtı. Rapora sert muhalefet şerhi koyan komisyon üyeleri Osman Savul, Hasan Şahin ve Ercan Alioğlu, "Karara Katılmıyorum" diyerek İBB'nin borç yükünün artık taşınamaz bir seviyeye ulaştığına dikkat çekti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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Borç batağındaki İBB çareyi yine borçlanmada aradı: Megakente 6 milyarlık yeni yük
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