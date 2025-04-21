Borç kavgası kanlı bitti

İstanbul Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde taksi şoförü Ferhan Dürçek (63) ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek (43) arasında borç nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Ferhan Dürçek, silahıyla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş etti. Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek'in borçları nedeniyle defalarca tartıştıkları öğrenildi.