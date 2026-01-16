Borç kavgasında tüfekli saldırı! 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Borcu nedeniyle sürekli tehdit edildiği belirtilen Yusuf Bektaş'a (27) yardım etmek isteyen Burak Şimşek, alacaklı C.Y. (26) ile irtibata geçerek konuşmak amacıyla buluşma ayarladı. Tarafların anlaşması üzerine Şimşek, arkadaşı Bektaş ve iki kişiyle birlikte C.Y.'yi araçla alarak görüşmenin yapılacağı noktaya gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbededen yararlanan C.Y., Burak Şimşek'e ait aracı gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra 16 yaşındaki kuzeni M.Ç.'yi yanına alan C.Y., gasp ettiği araçla yeniden olay yerine döndü. M.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle Burak Şimşek'e ateş etti.

ARACI GASP EDİP GERİ DÖNDÜLER

Çıkan arbededen yararlanan C.Y., Burak Şimşek'e ait aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra 16 yaşındaki kuzeni M.Ç.'yi yanına alan C.Y., gasp ettiği araçla yeniden aynı noktaya geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

M.Ç. yanında getirdiği pompalı tüfekle Burak Şimşek'e ateş etti. Saldırının ardından C.Y. ve M.Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şimşek'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olay sonrası polise teslim olan C.Y. ile M.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.