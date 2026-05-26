Borçka’da sel ve heyelan kabusu: 6 köy yolu hasar gördü! Ekipler harekete geçti

Artvin'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Borçka ilçesine bağlı köylerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle dereler taştı, bazı noktalarda heyelan meydana geldi, köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
6 KÖY YOLUNDA ULAŞIM FELÇ OLDU
Yoğun yağışların ardından Borçka ilçesine bağlı Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve heyelanlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dere yataklarının taşmasıyla birlikte yol güzergahlarında hasar meydana geldi.
KÖY YOLLARINDA SU TAHLİYELERİ BAŞLATILDI
Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin kapanması sonucu dere suyu yol üzerinden akarken, ekipler bölgede aralıksız çalışma başlattı. Taşkının etkili olduğu noktada iş makineleriyle suyun tahliyesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için müdahale sürüyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Borçka Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, yağışların ardından 12 personel ile 6 iş makinesi ve araç desteğiyle sahaya sevk edildi. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak ve muhtemel riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.