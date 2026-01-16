Borçlu arkadaşına yardım etmek istemişti: Alacaklıların hedefi oldu!

Kan donduran olay, 9 Ocak'ta Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi 800. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, Burak Şimşek (27), borcu olduğu için sürekli tehdit edilen arkadaşı Yusuf Bektaş'a (27) yardım için alacaklı C.Y. (26) ile irtibata geçerek, konuşmak için buluşma teklif etti. Teklifin kabul edilmesinin ardından Şimşek, arkadaşları Bektaş ve diğer iki kişiyle birlikte C.Y.'yi araçla alarak konuşacakları yere gitti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Taraflar arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbededen yararlanan C.Y., Şimşek'in aracını gasbederek bölgeden ayrıldı. 16 yaşındaki kuzeni M.Ç.'yi yanına alan C.Y., gasbettiği araçla tekrar aynı yere geldi. M.Ç., kavga sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Şimşek'e ateş etti. C.Y. ve kuzeni kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Şimşek'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Daha sonra polise teslim olan C.Y. ile M.Ç. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.