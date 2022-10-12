‘Borcum vardı, kabul ettim’

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze nakil aracında 144 kilogram esrar yakalanmasına yönelik soruşturmada araçta görevli Ersin Erbay'ın ardından Bünyamin Samancı'da İBB'de görevli olduklarını doğrulayarak yaşananları anlattı. İBB Mezarlık Müdürlüğü Araç İşletme Şefliğinde şoför olarak çalıştığını söyleyen Samancı, "Yaklaşık 100 bin lira borcum vardı. Ersin de bana üzüldü ve 'Bir iş söylediler onu yapalım mı' dedi. Ben de işin ne olduğunu sordum. 'Diyarbakır'a gidip oradan ot alıp İstanbul'a getireceğiz. Bu iş için bize 100 bin lira para verecekler' dedi. Ben de zor durumda olduğum için kabul ettim" dedi. Cenaze aracının diğer şoförü de İBB'de çalıştığını itiraf etmişti.