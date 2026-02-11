Bornova Belediyesi 26 taşınmazını daha satıyor

CHP'li Bornova Belediyesi satmaya devam ediyor. Bugüne kadar mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı encümen aracılığı ile elden çıkaran CHP'li Bornova Belediyesi, bu sefer de 26 taşınmazı satış listesine koydu.

BELEDİYENİN KASASINA 650 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

11 Şubat 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ihale ilanına göre taşınmazlar Bornova'nın çeşitli mahallelerinde yer alıyor. Belediye tarafından satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli yaklaşık 650 milyon lirayı buluyor.

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki

TAŞINMAZLAR NEREDE BULUNUYOR

Bornova Belediyesi tarafından satışa konulan 26 taşınmazdan 4 tanesi Altındağ, 1 tanesi Egemenlik, 4 tanesi Ergene, 5'i Gürpınar, 3'ü Pınarbaşı-Gürpınar, 3'ü Işıklar, 4 tanesi Kemalpaşa, 1 tanesi Naldöken ve 1 tanesi de Yaka Mahallesi'nde yer alıyor. Taşınmazların muhammen bedelleri 1 milyon 362 bin lira ile 110 milyon lira arasında değişiyor.

İHALE 26 ŞUBAT'DA YAPILACAK

Satışlara ilişkin ihale 26 Şubat 2026 Perşembe günü 09.00 ile 13.30 saatleri arasında kapalı teklif usulü Büyük Park içindeki Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde, meclis salonunda gerçekleştirilecek. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 650 milyon liralık kaynak aktarılacak.