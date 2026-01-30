Haberler Yaşam Haberleri Bornova yine satıyor! Belediyeye ait 2 arsa satışı meclis gündeminde
Bornova yine satıyor! Belediyeye ait 2 arsa satışı meclis gündeminde

İzmir’de CHP’li ilçe belediye başkanları mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları sata sata bitiremedi. Son satış haberi CHP’li Bornova Belediyesinden geldi. Başkan Eşki’nin talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 2 arsa satışına ilişin önerge meclis gündemine taşındı. Komisyonlarda AK Partili Meclis Üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilen raporlar önümüzdeki günlerde belediye meclisinde oylanacak. Mecliste de kabul edilmesi halinde Bornova Belediyesi önümüzdeki haftalarda iki taşınmazı encümen aracılığı ile elden çıkaracak.

Bornova yine satıyor! Belediyeye ait 2 arsa satışı meclis gündeminde
İzmir'de elindeki taşınmazları encümen aracılığı ile deyim yerindeyse haraç mezat satan belediyeler kervanına CHP'li Bornova Belediyesi de eklendi. Daha önce de mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı elden çıkardığı için tepki toplayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yeni satış kararlarına daha imza attı.

2 ARSA İÇİN KOMİSYON KARARI ALINDI

Bornova'nın Işıklar Mahallesi'nde bulunan 512 metrekare arsa ve Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 1.734 metrekare arsa nitelikli taşınmazın satışlarına ilişkin önerge Ocak ayında meclis gündemine gelmiş ve komisyonlarda havale edilmişti. Önergeler komisyonlarda AK Partili ve MHP'li Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki

MUHAMMEN BEDEL BELİRLENECEK

Şimdi tüm gözler Bornova Belediyesinin Şubat Ayı meclis toplantısına çevrildi. Satışlara ilişkin komisyon raporu önümüzdeki hafta yapılacak meclis toplantısında mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde Bornova Belediyesi muhammen bedel belirleyip söz konusu taşınmazları ilan edeceği tarihte encümen aracılığı ile satacak. Satışlardan elde edilecek gelir belediyenin borç ödemelerine gidecek.

