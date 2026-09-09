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Giriş Tarihi: 9.09.2026 09:35 Son Güncelleme: 9.09.2026 09:40

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 4 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında “bySerez” isimli X hesabı üzerinden 9 pay senedine yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken firari 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları sürüyor.

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AA Yaşam
Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiası: 4 şüpheli gözaltına alındı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BORSA İSTANBUL

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